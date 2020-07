Lorenzo Amoruso di Temptation Island, ecco che lavoro fa oggi a Firenze l’ex calciatore (Di venerdì 24 luglio 2020) Lorenzo Amoruso ha fatto subito breccia nei cuori dei telespettatori di Temptation Island. Ogni anno il pubblico elegge più o meno all’unanimità l’idolo dell’edizione in corso e quest’anno sembra proprio il fidanzato di Manila Nazzaro a essersi aggiudicato questo titolo. Sin dalla prima puntata l’ex calciatore si è distinto per sincerità, schiettezza e modi garbati. Inoltre lo sportivo si è anche imposto come ‘grillo parlante’ e guida per gli altri concorrenti. Praticamente mentore di Andrea, che ha sempre più problemi con la sua Anna, è diventato anche il confidente di Pietro Delle Piane, il compagno di Antonella Elia, e anche con Ciavy, prima che uscisse dal programma, Lorenzo è sempre ... Leggi su caffeinamagazine

