Lazio in Champions, Milinkovic-Savic: “Mi sono svegliato con una musica in testa” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Mi sono svegliato con una musica nella testa. Indovinate come fa? Sergente è fiero di fare parte dell’armata biancoceleste. #13annidopo”. Lo ha scritto Sergej Milinkovic-Savic in un post per celebrare la qualificazione della Lazio alla prossima Champions League. I biancocelesti tornano a disputare la fase a gironi della coppa dalle grandi orecchie dopo ben 13 anni. Nelle ultime stagioni, la squadra capitolina aveva raggiunto solamente i preliminari della competizione. View this post on Instagram Mi sono svegliato con una musica nella testa. Indovinate come fa? 🦅 #Sergente è fiero di fare parte dell’armata biancoceleste. #13annidopo A post ... Leggi su sportface

