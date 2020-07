Latina, incidente con un monopattino: ferito un ragazzo (Di venerdì 24 luglio 2020) Latina, avvenuto nel primo pomeriggio un incidente stradale che ha visto coinvolti un’auto ed un monopattino. Il sinistro è accaduto in via Don Torello ed ha visto i due mezzi affiancarsi quando la ragazza alla guida dell’auto ha girato a destra. Il ragazzo sul monopattino (non era elettrico) non stava effettuando manovre pericolose e fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. E’ stato tuttavia condotto all’ospedale Goretti per accertamenti. Maria Concetta Alagna Latina, incidente con un monopattino: ferito un ragazzo su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Latina, incidente con un monopattino: ferito un ragazzo - CasilinaNews : Pontina, incidente tra 3 autovetture: lunghe code in direzione Pomezia/Latina - astralmobilita : ???? #SS148 #Pontina code per #incidente tra #RaccordoAnulare e #CastelDiDecima in direzione #Latina con ripercussio… - Clau64Claudio : RT @Clau64Claudio: il pericolo delle 4 Centrali nucleari Italiane ,ancora non smantellate con piano di smantellamento dei reattori e rimozi… - Latina_Oggi : #Velletri. Incidente sulla circonvallazione Appia, morta la donna coinvolta -