La Juve spreca il primo match ball scudetto: c’è un chiaro difetto che spaventa tutti! (Di venerdì 24 luglio 2020) scudetto JuveNTUS- La Juve spreca il primo match ball scudetto crollando in casa dell’Udinese per 2-1. Non basta il gol di De Ligt, poi rimontato da Nestorovski e Fofana. Una Juventus piuttosto compassata e abulica in zona offensiva, ma la sensazione è che il vero problema sia rappresentato da un centrocampo passivo, privo di dinamicità e intraprendenza. Male Ramsey, Bentancur e Rabiot bene solamente a tratti. scudetto Juventus, festa contro la Sampdoria? Imperativo chiudere la pratica! Dopo il passo falso contro l’Udinese, i bianconeri scenderanno in campo domenica sera contro la Sampdoria. Sarà fondamentale vincere e archiviare la pratica ... Leggi su juvedipendenza

SilviaPrato1 : RT @leo_vesentini: Il solito #Sarri cinico e concreto non spreca il primo match point e si regala con ferocia il primo scudetto. ...ah no?… - OdeonZ__ : Juve flop a Udine: perde 2-1 e spreca il primo match point scudetto - OdeonZ__ : Juve, che flop a Udine: perde 2-1 e spreca il primo match point scudetto - ilcirotano : Juve flop a Udine: perde 2-1 e spreca il primo match point scudetto - - giorgioghiffo : RT @leo_vesentini: Il solito #Sarri cinico e concreto non spreca il primo match point e si regala con ferocia il primo scudetto. ...ah no?… -