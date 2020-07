La bimba di 3 anni che muore in Belgio per il Coronavirus (Di venerdì 24 luglio 2020) Una bambina di tre anni è morta in Belgio dopo aver contratto il Coronavirus SARS-COV-2 ed essersi ammalata di COVID-19. La bimba aveva anche altre patologie gravi. Lo ha annunciato – precisa l’agenzia di stampa Belga – il portavoce interfederale Covid-19, Boudewijn Catry, nel corso di una conferenza stampa. Si tratta della più giovane vittima del Belgio. A marzo, sempre a causa del Coronavirus, era morta una dodicenne. La bimba di 3 anni che muore in Belgio per il Coronavirus “Questa notizia ci sta turbando profondamente come scienziati e come genitori. Colgo questo momento per inviare le mie più sentite condoglianze alla famiglia”, della ... Leggi su nextquotidiano

