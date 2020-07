Incidente a Mykonos, l’auto finisce giù da una scarpata: muore una 18enne di Perugia (Di venerdì 24 luglio 2020) Dovevano ripartire oggi (venerdì) per l’Italia, dopo una settimana di vacanza a Mykonos. Ma all’alba, di ritorno dal Tropicana, una nota discoteca dell’isola, le due auto con otto ragazze a bordo sono finite in una scarpata. Carlotta Martellini, 18 anni appena compiuti, è morta così, mentre le altre giovani sono tutte ferite, una in modo grave, anche se non è in pericolo di vita. Le otto amiche, tutte tra i 18 e i 19 anni, stavano tornando nel loro appartamento prenotato per trascorrere una settimana sull’isola greca. Si trovavano poco distanti dalla casa quando entrambe le macchine che avevano noleggiato sono finite giù per una scarpata. Non è ancora chiaro però, secondo quanto riferito dalle autorità ai giornali locali, quali siano le cause ... Leggi su ilfattoquotidiano

