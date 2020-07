Forze dell’ordine, sperimentazione Taser: un fallimento (Di venerdì 24 luglio 2020) A quanto pare il ministero dell’Interno avrebbe sospeso l’impiego delle pistole a impulsi elettrici per criticità riscontrate nelle prove di sperimentazione. È notizia di oggi e sta suscitando un acceso dibattito tra i lavoratori di polizia e gli esperti. L’adozione delle pistole a impulsi elettrici – Taser è un marchio registrato – non è mai stata lineare. Le ragioni di chi è a favore e chi contro sono note. Si tratta di uno strumento che, al di là della sua efficacia, porta con sé conseguenze e dati che fanno impressione e che richiede un uso oculato non sempre adeguato al contesto e non opportuno per ogni situazione che si trovano ad affrontare gli operatori della sicurezza. Spesso dannoso anche per l’utilizzatore, sotto ogni profilo, anche della ... Leggi su nuovasocieta

ShooterHatesYou : Poi uno si fa delle domande sul pessimo rapporto tra cittadini e forze dell’ordine. #Piacenza - matteosalvinimi : A #Lampedusa hotspot al collasso, sovraffollamenti, brande ovunque, gente sui tetti... Penso alla stagione turistic… - matteosalvinimi : Mentre il governo blocca la sperimentazione del Taser e pensa di cancellare i Decreti sicurezza che danno più tutel… - LaRita04477757 : RT @matteosalvinimi: Mentre il governo blocca la sperimentazione del Taser e pensa di cancellare i Decreti sicurezza che danno più tutele a… - VgAdele : RT @GiancarloDeRisi: Attraccano a Lampedusa senza nessun controllo. La #Lamorgese che dice? O anche lei è diventata ministra per mancanza d… -