Fipe-Confcommercio, Giuseppe Russo nominato presidente (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – L’imprenditore Giuseppe Russo nominato presidente provinciale di Caserta e vice presidente regionale della Fipe, la Federazione italiana dei pubblici esercizi aderenti a Confcommercio. Un incarico di grande responsabilità in un momento tanto delicato e soprattutto in un territorio, quale quello di Terra di Lavoro, che conta oltre diecimila imprese legate ai settori della ristorazione e del tempo libero. Da una indagine, condotta dalla Federazione su un campione di 340 imprese e pubblicata appena pochi giorni fa, è emerso che – a due mesi dalla riapertura – il 68% degli imprenditori è certo di non riuscire a tornare ai livelli del pre Covid in tempi brevi. Tutti registrano infatti una ... Leggi su anteprima24

trasimenonline : #Ristorazione abusiva, Fipe-#Confcommercio: prime segnalazioni post Covid - CorcianOnline : #Ristorazione abusiva, Fipe-#Confcommercio: prime segnalazioni post Covid - MianiAttilio : La “guida al bere consapevole” contro la movida selvaggia Un’iniziativa di Fipe-Confcommercio e Federvini… - lucainge_tweet : FIPE-CONFCOMMERCIO: “BENE LA PROPOSTA DEL MINISTRO BELLANOVA. FORTE SEGNALE DI ATTENZIONE PER LA RISTORAZIONE” - nestquotidiano : Fipe Confcommercio: dopo 2 mesi fatturati ancora giù del 40% #FipeConfcommercio… -

Ultime Notizie dalla rete : Fipe Confcommercio Bere consapevole contro la mala movida, iniziativa di Fipe-Confcommercio e Federvini Terni in rete Bonus "salva ristoranti" da 5 mila euro a fondo perduto, la proposta della ministra Bellanova

Un bonus «salva ristoranti» da circa 5000 euro a fondo perduto diretto ai 180mila esercizi pubblici della ristorazione al fine di garantire un’immediata iniezione di liquidità nel sistema, favorire i ...

FASE 3: VERSO BONUS ''SALVA-RISTORANTE'',

ROMA - Un bonus "salva ristoranti" da circa 5.000 euro a fondo perduto diretto ai 180mila esercizi pubblici della ristorazione al fine di garantire un'immediata iniezione di liquidità nel sistema, fav ...

Un bonus «salva ristoranti» da circa 5000 euro a fondo perduto diretto ai 180mila esercizi pubblici della ristorazione al fine di garantire un’immediata iniezione di liquidità nel sistema, favorire i ...ROMA - Un bonus "salva ristoranti" da circa 5.000 euro a fondo perduto diretto ai 180mila esercizi pubblici della ristorazione al fine di garantire un'immediata iniezione di liquidità nel sistema, fav ...