Di Marzio: «Esposito firmerà con i nerazzurri poi probabile prestito» (Di venerdì 24 luglio 2020) Di Marzio ha parlato di Esposito dell’Inter, il giovane talento nerazzurro firmerà con l’Inter il rinnovo, poi probabile prestito Di Marzio ha parlato di Esposito dell’Inter, il giovane talento nerazzurro firmerà con l’Inter il rinnovo, poi probabile prestito. AL TORINO- «Sebastiano Esposito ad inizio settimana firmerà il rinnovo del contratto con i nerazzurri. Poi il giovane attaccante classe 2002 potrebbe andare in prestito per recitare un campionato da protagonista. E lo potrebbe fare proprio con il Torino. Un’ipotesi che avanza». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

