Coronavirus, la carica virale è più bassa: ma allora il virus è davvero più debole? (Di venerdì 24 luglio 2020) (foto: Pornnapa Phetthai/ EyeEm/Getty Images)“Il virus non esiste più, è clinicamente morto”: queste le affermazioni, a partire dalla fine di maggio 2020, del primario del San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo. Questa prima esternazione ha dato il via ad altre e ha acceso un ampio dibattito sul minore rilievo clinico del nuovo Coronavirus, sulla virulenza e sulla sua attuale capacità di contagiare. E gli esperti hanno espresso pubblicamente i loro punti di vista, anche molto differenti, quasi opposti (anche se spesso solo in apparenza). Ed è un po’ come se si fossero create due vere e proprie fazioni – anche se in realtà non è così dato che spesso il contrasto riguarda soltanto l’interpretazione degli stessi dati. Diversi specialisti, fra cui, oltre a ... Leggi su wired

Coronavirus, la carica virale è più bassa: ma allora il virus è davvero più debole? Wired.it

L’emergenza Covid-19 ha posto in carico ai Comuni maggiori oneri, oltre ad un’inevitabile contrazione delle entrate sia in termini di competenza che di cassa. La verifica degli equilibri non potrà ...

L'emergenza Covid-19 ha posto in carico ai Comuni maggiori oneri, oltre ad un'inevitabile contrazione delle entrate sia in termini di competenza che di cassa. La verifica degli equilibri non potrà ...