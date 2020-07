"Cogl***. devi stare zitto, cane. Non fai un ca***". Chef Rubio da ricovero: vomita insulti a caso contro Salvini (Di venerdì 24 luglio 2020) Altro giro, altro delirio, altri vergognosi insulti firmati Chef Rubio, sempre più improponibile e sempre più fuori controllo. Gli insulti? Ovviamente rivolti a Matteo Salvini. Si parte da quelli più freschi, totalmente gratuiti come nello stile del presunto Chef, il quale commenta la bomba d'acqua che si è abbattuta su Milano all'alba, su Twitter, così: "Coglion*** Salvini, me sa che te s'è allagata casa... pure su a Milano è colpa degli immigrati?". Un totale delirio, come sempre, anche in considerazione del fatto che l'amministrazione della città è targata Pd, con Beppe Sala. Ma tant'è. Dunque, soltanto quattro minuti prima del tweet delirante su Milano, un altro ... Leggi su liberoquotidiano

