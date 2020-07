"Ci ha portato migranti positivi" La Lamorgese rischia denuncia (Di venerdì 24 luglio 2020) Federico Garau In Basilicata ora si teme un focolaio dopo il trasferimento degli stranieri prima ospiti a Lampedusa, il sindaco di Potenza è pronto a denunciare il ministro Lamorgese: "Si è assunta la responsabilità di mandare in giro per l'Italia gente infetta" Continua a salire la preoccupazione in Basilicata dopo l'esito dei tamponi faringei che ha riscontrato la positività al Coronavirus di 26 migranti trasferiti dalla Sicilia a Potenza. Si tratta di un fatto molto grave, soprattutto perché, come rivela il quotidiano "Repubblica", i soggetti in esame avevano con loro un certificato di negatività al virus, rilasciato dai medici di Lampedusa e firmato in data 13 luglio. In Basilicata, una delle regioni più risparmiate dal Covid-19, si teme l'origine di un ... Leggi su ilgiornale

jadarf1 : RT @ilruttosovrano: Dopo Imagine, Giorgia Meloni si scaglia contro 'Fin che la barca va' se ha portato migranti meglio affondarla. #Meloni - xposeidone : RT @MarziaLoreti: Quando finirà di prendere in giro romani,gli abitanti dando la colpa a loro dei contagi,fino a quando ci sarete voi non f… - il_gandhi : @GiorgiaMeloni Maaa... Scusate... Il covid al centro e al sud chi lo portato ? ve lo ricordate il fuggi fuggi dalla… - MarziaLoreti : Quando finirà di prendere in giro romani,gli abitanti dando la colpa a loro dei contagi,fino a quando ci sarete voi… - GiorgioGerardi1 : RT @ilruttosovrano: Dopo Imagine, Giorgia Meloni si scaglia contro 'Fin che la barca va' se ha portato migranti meglio affondarla. #Meloni -

Ultime Notizie dalla rete : portato migranti "Ci ha portato migranti positivi" La Lamorgese rischia denuncia ilGiornale.it Migranti, 14 sbarchi a Lampedusa: quasi mille in hotspot

La struttura d'accoglienza è al collasso e la prefettura di Agrigento è al lavoro per cercare di trovare posti disponibili dove collocare i migranti che devono effettuare la sorveglianza sanitaria Gru ...

Migranti, fuggiti nella notte 30 tunisini dal Cara di Brindisi: trovati solo 9, caccia agli altri 21

Allarme nel brindisino. Un gruppo di 30 migranti tunisini è fuggito nella notte, intorno alle 2:30, dal centro per richiedenti asilo Cara di Restinco, a Brindisi. I fuggitivi hanno violato la quarante ...

La struttura d'accoglienza è al collasso e la prefettura di Agrigento è al lavoro per cercare di trovare posti disponibili dove collocare i migranti che devono effettuare la sorveglianza sanitaria Gru ...Allarme nel brindisino. Un gruppo di 30 migranti tunisini è fuggito nella notte, intorno alle 2:30, dal centro per richiedenti asilo Cara di Restinco, a Brindisi. I fuggitivi hanno violato la quarante ...