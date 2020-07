Caserma Piacenza, un carabiniere in lacrime: "M'è crollato mondo addosso' (Di venerdì 24 luglio 2020) "Mi è crollato il mondo addosso": lo ha detto l'appuntato della Caserma Levante, Angelo Esposito, in un passaggio del lungo interrogatorio di garanzia davanti al gip, in carcere a Piacenza, secondo quanto riferito all'AGI dal suo avvocato, Pierpaolo Rivello. Esposito è stato arrestato insieme ad altri 5 carabinieri (uno è ai domiciliari) nell'inchiesta su presunti illeciti - pestaggi, torture, spaccio di sostanze stupefacenti - avvenuti, per l'accusa, all'interno della stazione di via Caccialupo poi sequestrata. Durante l'interrogatorio, concluso in serata, l'appuntato è scoppiato più volte a piangere. "Il mio assistito - ha detto l'avvocato Rivello - ha risposto alle domande del magistrato e si ... Leggi su agi

robertosaviano : Ciò che è accaduto nella caserma dei #Carabinieri di #Piacenza è tra le vicende più drammatiche della storia della… - HuffPostItalia : 'A Piacenza fatto gravissimo, basta parlare di singole mele marce'. Ilaria Cucchi sulla caserma sequestrata - wireditalia : Le parole del capo dell'Arma e la retorica sulle “mele marce” non bastano più: i luoghi di polizia, dalle caserme c… - giap87625642 : RT @FrancescoScati9: - Torture in carcere a Torino: Detenuti picchiati tra le risate - Tortura in carcere a Ferrara - Orge, torture e droga… - giap87625642 : RT @FerdinandoC: Da qualunque angolo la si guardi, la storia dei carabinieri di Piacenza fa orrore. Per esempio da Arce, dove nel 2001 Sere… -