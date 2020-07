Caldirola: “Abbiamo dato un’altra grande dimostrazione di forza” (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFrosinone – E’ andato in gol all’occasione più difficile capitata e ne ha falliti due abbastanza semplici. Luca Caldirola avrebbe potuto addirittura portare a casa il pallone dopo la sfida con il Frosinone, ma in fondo va bene così. Il Benevento ha vinto ed è salito a quota 83 punti in classifica. “E’ stata un’annata positiva, oggi ho fatto gol e me ne sono mangiati due ma va benissimo così. Vincere qui vuol dire dimostrare di essere una grande squadra che non molla né si arrende mai”. Verso la serie A – “Chi arriverà dovrà mostrare una grande fame e voglia di lottare. Chi entra in questo gruppo deve avere lo spirito di chi non si accontenta mai. Per me la serie A sarà una ... Leggi su anteprima24

