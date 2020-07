Blackstone mette sul piatto 400 milioni per la Serie A (Di venerdì 24 luglio 2020) Blackstone pronto a sbarcare in Serie A. Come riportato da MF-Milano Finanza, il fondo statunitense dovrebbe formalizzare la proposta di un prestito-ponte attaverso Gso, braccio di investimento nel private debt. La cifra messa sul piatto da Blackstone sarebbe pari a 400 milioni: una offerta che potrebbe rappresentare sia un anticipo dei pagamenti dei diritti tv … L'articolo Blackstone mette sul piatto 400 milioni per la Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Blackstone pronto a sbarcare in Serie A. Come riportato da MF-Milano Finanza, il fondo statunitense dovrebbe formalizzare la proposta di un prestito-ponte attaverso Gso, braccio di investimento nel pr ...

