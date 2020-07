Bicibus da Udine a Lignano Sabbiadoro (Di venerdì 24 luglio 2020) Prende il via domenica 26 luglio il nuovo servizio Bicibus da Udine a Lignano Sabbiadoro via Latisana, che si aggiunge agli altri già attivi in Regione (Udine-Palmanova Aquileia-Grado e Cormons-Gorizia-Grado). Ad annunciarlo è stato l’assessore regionale alle Infrastrutture, evidenziando come il collegamento consenta di valorizzare l’offerta turistica del Friuli Venezia Giulia attraverso il trasporto pubblico locale, alla luce del nuovo affidamento dei servizi su bacino unico regionale. Il servizio da Udine a Lignano permetterà di raccordare la località balneare friulana alla ciclovia Alpe Adria, collegando così il mare alla montagna, consentendo agli ospiti di raggiungere i punti estremi della regione per visitare le ... Leggi su udine20

