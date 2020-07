Beautiful anticipazioni: Thomas vuole eliminare Liam, il gesto diabolico (Di venerdì 24 luglio 2020) Che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Preparate i popcorn perchè i colpi di scena non mancheranno e ne vedremo davvero delle belle. Iniziamo dalle anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di lunedì 26 luglio 2020. Nella prossima puntata della soap vedremo come Thomas, ha intenzione di far fuori, nel vero senso della parola Liam. Non gli è bastato distruggere il matrimonio di Hope e Liam, non gli è bastato continuare a mentire su Beth, ha fatto anche altro, con Emma…Ma tutto questo non gli basta perchè a quanto pare, il suo piano diabolico, prevede che Liam scompaia per sempre dalla vita di Hope. Adesso che ha saputo che la bambina è ancora viva, non può correre altri rischi. Se ... Leggi su ultimenotizieflash

infoitcultura : BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di mercoledì 22 luglio 2020 - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni puntata 22 luglio: Justin vuole vederci chiaro - infoitcultura : Beautiful anticipazioni 22 luglio: Emma, incidente o omicidio? - infoitcultura : Beautiful Anticipazioni 22 luglio 2020: Justin vuole la verità! Cos'è successo a Emma? - infoitcultura : Beautiful: RIDGE e SHAUNA si sposano davvero! Le nuove anticipazioni USA -