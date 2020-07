Assegni familiari: le novità Inps (Di venerdì 24 luglio 2020) Anf, nuove modalità di gestione domandeCassa integrazione, a chi vanno gli Assegni nucleo familiareAssegni nucleo familiare, erogazioneL'opzione conguaglioAnf, nuove modalità di gestione domandeTorna su Con la circolare n. 88 del 20 luglio 2020 (in allegato) l'Inps illustra le novità apportate dal decreto Rilancio con riferimento alle misure di sostegno del reddito al sistema di gestione degli Assegni al nucleo familiare (ANF) per i percettori di assegno ordinario a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi bilaterali, chiarendo e specificando quando e perché la legge riconosce il recupero degli ANF per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria da covid 19. Cassa integrazione, a chi vanno gli Assegni ... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : Assegni familiari: le novità Inps: Anf, nuove modalità di gestione domandeCassa… - Ital14197757 : @StalkerSaraiTu @FigliContesi Cioè, in pratica lo Stato non può spendere per assegni familiari perciò fa indebitare le mamme? - LauraFattoriVR : @ItaliaViva @elenabonetti Quindi: eliminazione di: detrazioni per figli, detrazioni per spese scolastiche (e le alt… - tusciatimes : Assegni familiari, novità dal 1° luglio: nuove tabelle e importi - - gabrieleporri : @Mori1Francesco @luca7goldenwing @___numbhead___ boh mia moglie prende 1600 e ha 24000 di ral, boh... chiaro ci son… -

Ultime Notizie dalla rete : Assegni familiari Cassa integrazione, come recuperare gli assegni familiari: il conguaglio QuiFinanza Assegno unico figli 2021: cos’è, requisiti Isee, come richiederlo

Assegno unico figli a carico 2021 è la nuova proposta del governo Conte per aiutare e sostenere le famiglie in Italia che dovrebbe entrare in vigore dal 2021 grazie al provvedimento Family Act. Dal 20 ...

Superbonus 110%, la versione finale spiegata dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia spiega come funziona la detrazione fiscale del 110% per l’edilizia come modificata dalla legge di conversione del Dl Rilancio. Come su questa pagine abbiamo ampiamente riportato, la legge 17 ...

Assegno unico figli a carico 2021 è la nuova proposta del governo Conte per aiutare e sostenere le famiglie in Italia che dovrebbe entrare in vigore dal 2021 grazie al provvedimento Family Act. Dal 20 ...L’Agenzia spiega come funziona la detrazione fiscale del 110% per l’edilizia come modificata dalla legge di conversione del Dl Rilancio. Come su questa pagine abbiamo ampiamente riportato, la legge 17 ...