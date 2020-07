Ascolti TV | Giovedì 23 luglio 2020 (Di venerdì 24 luglio 2020) Antonella Elia Nella serata di ieri, giovedì 23 luglio 2020, su Rai1 il film Nessuno Mi Può Giudicare ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Temptation Island ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. A seguire NCIS New Orleans segna .000 spettatori con il %. Su Italia 1 Apes Revolution – Il Pianeta delle Scimmie ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 la replica di In Arte Patty Pravo ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 l’appuntamento in replica con I Legnanesi totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 In Onda ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Il Mistero di Ragnarok segna .000 spettatori con l’%. Sul ... Leggi su davidemaggio

