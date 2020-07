Alex Zanardi trasferito al San Raffaele di Milano: condizioni instabili (Di venerdì 24 luglio 2020) Dopo 3 giorni dal suo arrivo a Villa Beretta, Alex Zanardi verrà trasferito al San Raffaele di Milano. Il direttore sanitario dell'Ospedale Valduce Claudio Zanon tramite un comunicato ha parlato di 'condizioni instabili' del campione di handbike.IL COMUNICATOcaption id="attachment 979667" align="alignnone" width="300" Zanardi (getty images)/captionQuesto il comunicato: "In data odierna, a fronte di intercorsa instabilità delle condizioni cliniche del paziente Alex Zanardi, dopo opportune consultazioni con il Dr. Franco Molteni, Responsabile del Dipartimento di Riabilitazione Specialistica Villa Beretta, struttura afferente all'Ospedale Valduce, dove il ... Leggi su itasportpress

repubblica : Alex Zanardi, la lotta per il risveglio nel silenzio. 'Ce la farà, è una tigre' [dal nostro inviato PAOLO BERIZZI]… - Gazzetta_it : #Zanardi trasferito in terapia intensiva al #SanRaffaele di Milano: 'Condizioni instabili' - HuffPostItalia : Alex Zanardi in terapia intensiva al San Raffaele: 'Condizioni instabili' - magireco_redive : RT @champwebdotnet: Alex Zanardi has been transferred to San Raffaele Hospital in Intensive Care due to unstable clinical conditions. #forz… - RadioSienaTV : Alex Zanardi trasferito all'ospedale San Raffaele di Milano: condizioni instabili - -