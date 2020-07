Whirlpool, in corteo a Napoli con figli e nonni. Presidiato il consolato Usa. I sindacati: Non ci arrendiamo (Di giovedì 23 luglio 2020) Si è svolto stamattina il corteo degli operai della Whirlpool contro la decisione dell’azienda di chiudere, a ottobre, lo stabilimento di Napoli. Hanno sfilato con gli striscioni, il tricolore, tamburi e le bandiere di Fiom, Fim e Uilm, cappello per proteggersi dal sole a bambini, nonni, figli e genitori degli operai che rischiano di perdere il lavoro per la decisone dei vertici aziendali di dismettere il sito di Napoli dove vengono prodotte lavatrici di alta gamma, una delle quali è disegnata su uno striscione con la scritta “Whirlpool Napoli non molla”. In piazza, insieme con i lavoratori del sito produttivo di Napoli est, c’erano gli operai degli altri stabilimenti Whirlpool in ... Leggi su ildenaro

