Ursula condivide i malumori dell'Europarlamento: "Sul bilancio tagli dolorosi" (Di giovedì 23 luglio 2020) “Questo quadro finanziario pluriennale è una pillola amara da mandare giù e so che il parlamento è d’accordo con me su questo”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo riscuotendo un applauso. “Ma dovremmo fare un passo indietro e ricordare il punto di partenza - ha aggiunto - siamo riusciti a colmare la lacuna della Brexit”. Altro tema molto sentito dall’Eurocamera, lo stato di diritto. “Inostri valori ivi compreso il rispetto dello stato di diritto sono il fondamento della nostra Unione. Questi valori sono obbligatori e non hanno prezzo” ha detto von der Leyen.“Il Consiglio europeo ha espresso un pieno impegno volto al rispetto ... Leggi su huffingtonpost

