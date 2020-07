‘Uomini e Donne’, Beatrice Valli insultata per il suo fisico post parto: la reazione dell’ex corteggiatrice (Video) (Di giovedì 23 luglio 2020) Importantissimo canale di comunicazione, i social network – e soprattutto chi si nasconde dietro a quei display – tante volte perdono di vista il vero senso della vita. Mostrano visi photoshoppati e fisici statuari che poi non appartengono alla realtà, ma in cui il principio cardine sembra celarsi dietro il bisogno di apparire. Apparire anche per ciò che non si è. Ma apparire. A lanciare un forte messaggio in tal senso negli scorsi giorni è stata Aurora Ramazzotti, seguita poi da diversi vip. La figlia di Eros e Michelle Hunziker si è mostrata su Instagram priva di trucco e con qualche imperfezione sulla pelle, proprio a voler invitare tutti a dare spazio alla propria autenticità, più che al bisogno di ricevere consensi, perché è chi siamo che conta davvero! Ultima vittima di commenti sgradevoli per la propria ... Leggi su isaechia

