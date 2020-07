Uccise moglie incinta, ergastolo (Di giovedì 23 luglio 2020) ANSA, - COSENZA, 23 LUG - La Corte d'Assise di Cosenza ha condannato all'ergastolo Giovanni Di Cicco, di 49 anni per l'assassinio della moglie, Romina Innicelli, di 44 anni, avvenuto a Cassano allo ... Leggi su corrieredellosport

Un anziano ha cercato di uccidere a colpi d'arma da fuoco la moglie in un appartamento di via Forze Armate a Milano. Secondo un prima ricostruzione, l'uomo, 81 anni, ha sparato alla moglie, coetanea, ...La Corte d'Assise di Cosenza ha condannato all'ergastolo Giovanni Di Cicco, di 49 anni per l'assassinio della moglie, Romina Innicelli, di 44 anni, avvenuto a Cassano allo Jonio, nel Cosentino, nella ...