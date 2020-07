Tyson torna sul ring a 54 anni: sfiderà Roy Jones Jr (Di giovedì 23 luglio 2020) Le speculazioni sono diventate realtà. Mike Tyson , 54 anni, torna sul ring. Il campione della boxe sfiderà Roy Jones Jr in un exhibition match, un incontro di preparazione a otto round, il prossimo ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : Ufficiale: Mike Tyson torna sul ring. A 54 anni combatterà contro Roy Jones Jr - Corriere : Mike Tyson torna a combattere a 54 anni, sul ring il 12 settembre - StefanoAndriano : RT @tempoweb: Pazzesco Tyson, torna sul ring a 54 anni #tyson #mike #ritorno #pugilato #ring #jones jr #Los Angeles # - tempoweb : Pazzesco Tyson, torna sul ring a 54 anni #tyson #mike #ritorno #pugilato #ring #jones jr #Los Angeles #… - javsevillano : RT @SkySport: Ufficiale: Mike Tyson torna sul ring. A 54 anni combatterà contro Roy Jones Jr -

Ultime Notizie dalla rete : Tyson torna

Ora è ufficiale. "Iron" Mike Tyson tornerà sul ring per combattere. Dopo l'annuncio dello scorso maggio è arrivato il momento di definire avversario e data: e ieri è avvenuto tutto questo. Tyson, mito ...Tutto vero. Mike Tyson torna sul ring a 54 anni. Il leggendario ex campione dei massimi sfiderà Roy Jones Jr in un exhibition match, sulla distanza degli otto round il prossimo 12 settembre a Los Ange ...