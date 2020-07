Taylor Swift annuncia Folklore: il nuovo album a sorpresa (Di giovedì 23 luglio 2020) Taylor Swift ha annunciato a sorpresa l’uscita del suo nuovo album Folklore, nato durante la quarantena. Ecco quando esce. Taylor Swift ha annunciato a sorpresa l’uscita del suo nuovo album Folklore, nato durante questo periodo di quarantena. L’album, che verrà pubblicato in ben 8 edizioni diverse, sarà disponibili negli store, digitali e fisici, a partire … L'articolo Taylor Swift annuncia Folklore: il nuovo album a sorpresa è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

