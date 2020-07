Sociale, ‘Caregiver familiari comma 255’ in piazza per riconoscimento giuridico (Di giovedì 23 luglio 2020) ROMA – “Siamo soddisfatti per la riuscita della manifestazione di ieri. Considerando la condizione di vita dei caregiver familiari e il caldo afoso di Roma, sulla piazza assolata di Montecitorio si sono avvicendate tante persone e il limite imposto dalle restrizioni COVID-19 e’ stato rispettato.Tutti con la mascherina con la croce sulla bocca, a significare l’impossibilita’ di esprimere il proprio dissenso. Tutti con un cordino legato al polso e ad una sagoma, quella idealmente del proprio congiunto con disabilita’. Siamo soddisfatti di questa piazza e siamo contenti che nessuna forza politica abbia mancato questo appuntamento per incontrarci”. Cosi’ i ‘caregiver familiari Comma 255′, riuniti ieri “nella battaglia per arrivare al riconoscimento giuridico della figura del caregiver familiare con una legge a tutele ed indennita’ crescenti che restituisca dignita’ alle nostre vite”. Leggi su dire

