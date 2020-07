SixthContinent, dal sogno di un imprenditore italiano la prima (e unica) piattaforma di Social Commerce al mondo (Di giovedì 23 luglio 2020) Ci sono voluti 7 anni prima del lancio nel novembre 2017. Un progetto global che è stato pensato in Inghilterra, fondato negli Stati Uniti, progettato in India e programmato e testato in Italia. SixthContinent, quindi, ha nell'Italia il vero e fondamentale campo di pratica e di sviluppo di business. SixthContinent, con 1.800 soci nella Capogruppo Americana, è attiva in altri mercati, oltre a quello italiano, tra cui Portogallo, Spagna, Germania e Stati Uniti. Guardando ai numeri della sola Italia: 700 mila sono gli utenti registrati 2 milioni di consumatori italiani beneficiano di SixthContinent 3 milioni e mezzo di persone all'anno navigano sulla piattaforma Un business che corre: SixthContinent fra i più alti tassi di cescita ... Leggi su liberoquotidiano

