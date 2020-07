Scultura, dal 7 al 16 agosto il Simposio di Vitulano. (Di giovedì 23 luglio 2020) Si terrà dal 7 al 16 agosto nel Sannio la settima edizione del Simposio internazionale di Scultura del marmo di Vitulano quest'anno dedicata alla memoria dell'artista Fabrizio Lorenzani. Ventuno le ... Leggi su gazzettadiavellino

Ultime Notizie dalla rete : Scultura dal Nel Sannio 21 scultori per il 'Simposio' di Vitulano - Campania Agenzia ANSA Trionfa il Taormina film fest: alle star internazionali i premi del maestro Affidato

In particolare tra le opere realizzate dal maestro ci sono il “Taormina Arte Award”, la scultura raffigurante una pellicola cinematografica con impressa la moneta del toro che allude al Monte Tauro, ...

Il Bacio di Rodin: storia di un'opera che fece scandalo

L’ultimo a “gridare” allo scandalo era stato Facebook nel 2017. Il dannato algoritmo del social network aveva censurato uno dei baci più popolari dell’arte per le sue “allusioni di natura sessuale”. E ...

