Regionali | i dipartimenti | “Nostro pieno sostegno all’avvocato Mauro”

Benevento – "Plaudiamo con convinta condivisione alla scelta dell'avvocato Domenico Mauro quale candidato al Consiglio regionale della Campania. Una scelta che premia in modo inequivocabile il lavoro che si sta svolgendo, non da ora, sul territorio". Ad intervenire con nota congiunta sono i Responsabili dei dipartimenti Pasquale Calabrese, Giovanni Carpinone e Giuseppe Ricci. "È una candidatura che rafforza il sentimento di fiducia verso il partito e chi lo guida – spiegano gli esponenti in questione – Perché quella di Mauro è una candidatura che è tributo a chi sta investendo in una politica che riparta dal suo nucleo vero, ovvero la base, la gente. Forza Italia, grazie al lavoro del Commissario provinciale Mauro, si è riavvicinata ai ...

Ultime Notizie dalla rete : Regionali dipartimenti Regionali, i Dipartimenti di Forza Italia: “Nostro pieno sostegno a Mauro” NTR24 Consiglio e Pedante (Fratelli d’Italia Sanremo): grande partecipazione ed entusiasmo alla seconda riunione del...

"Alla riunione – spiega il portavoce Antonino Consiglio – hanno partecipato, rispettando tutte le misure di sicurezza, circa 40 persone che si sono confrontate in un clima sereno e costruttivo". Il po ...

Coronavirus, il bollettino di oggi 23 luglio: dieci vittime in 24 ore. I nuovi casi sono 306, 214 i guariti

Sale ancora il numero dei nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezione civile sono 306, a fronte dei 282 di ieri. Le nuove vittime sono invece 10 (ier ...

