Psg, Thiago Silva: “Io non volevo andarmene, però…” (Di giovedì 23 luglio 2020) Thiago Silva è destinato a lasciare il Psg. L'ex difensore del Milan andrà via dopo che la squadra parigina avrà completato il suo percorso in Champions League ad agosto, ma sembra che il suo addio possa scaturire non poche polemiche.LE DICHIARAZIONIcaption id="attachment 596897" align="alignnone" width="600" getty images/captionIl brasiliano sembra che non avesse alcuna intenzione di lasciare Parigi: "Non volevo andarmene, la decisione è stata presa. La rispetto, e la rispetterò fino alla fine". Queste le parole lapidarie di Thiago Silva, con un futuro che sembra già segnato e con Leonardo alla ricerca di un degno sostituto del brasiliano, nella speranza di aprire un nuovo ciclo di vittorie per la squadra francese. Psg, ... Leggi su itasportpress

