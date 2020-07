Poltava (Ucraina) – Uomo prende in ostaggio un poliziotto (Di giovedì 23 luglio 2020) Ucraina, Uomo armato con una granata prende in ostaggio un poliziotto. Il fatto si è verificato nella città di Poltava ed è stato riferito dal vice ministro dell’Interno ucraino Anton Gerashchenko. Un Uomo armato con una granata Rgd-5 è sfuggito all’arresto nella mattinata di giovedì e ha preso in ostaggio un poliziotto ucraino nella città di Poltava. … Leggi su periodicodaily

Kiev, 23 lug 11:10 - (Agenzia Nova) - Un uomo armato con una granata ha preso in ostaggio un poliziotto a Poltava, in Ucraina. Stando alle fonti locali, il sequestratore avrebbe poi rilasciato il ...

KIEV - Un uomo con una granata a mano RGD-5 ha preso in ostaggio un agente di polizia nella città ucraina di Poltava, ha detto il vice ministro dell'Interno Anton Gerashchenko, come riportato ...

