Paragone presenta l'ennesimo partitino sovranista che vuole uscire dall'euro: 'Italexit è già al 5%' (Di giovedì 23 luglio 2020) "Secondo i sondaggi dell'istituto Piepoli, Italexit è al 5%, e per essere una forza che deve ancora radicarsi è un punto di inizio. La strada è lunga e da qui l'europa sarà la mia migliore alleata ... Leggi su globalist

Adnkronos

Così Gianluigi Paragone, senatore ex M5S, durante la conferenza stampa alla Camera in cui ha presentato la sua nuova creatura politica sovranista, che ha come obiettivo quello di traghettare l'Italia ...Un nuovo partito sovranista che vuole che l’Italia esca dall’Unione Europea. Il senatore Gianluigi Paragone, ex del MoVimento 5 Stelle, ha presentato ufficialmente il suo nuovo partito che sia chiama ...