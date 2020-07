Paragone (ex M5s) presenta il suo nuovo partito e candida Lozzi per Roma (Di giovedì 23 luglio 2020) “Manca in Italia un partito che chieda l’uscita dell’Italia dall’Unione europea e dall’unione monetaria. E’ una maionese impazzita, non si può recuperare”, Così Gianluigi Paragone parla dell’Italia alla presentazione del suo nuovo partito. Gianluigi Paragone, ex M5s, ha presentato il suo nuovo partito “No Europa per l’Italia – Italexit con Paragone”, cogliendo l’occasione per lanciare … L'articolo Paragone (ex M5s) presenta il suo nuovo partito e candida Lozzi per Roma proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

