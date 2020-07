Ostia violentata bambina di 5 anni, l’orco un amico di famiglia: il racconto choc della piccola (Di giovedì 23 luglio 2020) La Polizia giudiziaria del commissariato di Ostia ha arrestato un uomo accusato di aver violentato una bambina di cinque anni. L’orco sarebbe un vicino di casa e amico di famiglia di cui i genitori della bimba si fidavano ciecamente. Secondo le prime indiscrezioni la violenza si sarebbe consumata nel corso di un pomeriggio di fine giugno a casa del 32enne residente a Ostia. A causa di un imprevisto, il papà aveva affidato per poche ore i due figli di 2 e 5 anni all’amico, non sospettando minimamente le cattive intenzioni dell’uomo. Questi avrebbe accettato di buon grado ed è a quel punto che nella sua dimora sarebbe avvenuta la violenza. leggi anche l’articolo —> Gorizia, bambino ... Leggi su urbanpost

