Napoli, D’Amico: “Osimhen ottimo colpo, ha la velocità di Eto’o e la forza di Drogba” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Osimhen? Aspettiamo la definizione. Non smentisco né confermo le visite mediche, c’è una sensibilità in atto per cui è meglio rimanere silenti. Il cambio d’agente l’ha avvicinato al Napoli, l’auspicio è quello di concludere per il fine settimana”. L’intermediario della trattativa che presto porterà Victor Osimhen al Napoli, Andrea D’Amico, ha parlato a Radio Punto Nuovo dell’operazione del club azzurro, esaltando le doti di questo giocatore offensivo in arrivo dal Lilla: “Mi sembra un ottimo investimento. Con Internet si vede tutto, ognuno può avere un accostamento diverso. A livello scaramantico tendo a non accostare nessun giocatore, d’altra parte al Napoli sono arrivati tantissimi giocatori sconosciuti ... Leggi su sportface

DanGambard : RT @claudioruss: Andrea D'Amico, intermediario dell'affare #Osimhen-#Napoli, a @kisskissnapoli: 'C'è silenzio finchè non viene finalizzata,… - LuigiLiccardo6 : RT @claudioruss: Andrea D'Amico, intermediario dell'affare #Osimhen-#Napoli, a @kisskissnapoli: 'C'è silenzio finchè non viene finalizzata,… - LuigiLiccardo6 : RT @BrunoGalvan85: D'Amico (intermediario #Osimhen): 'Per Victor in azzurro siamo ai dettagli. Per ora c'è il giusto silenzio sulla trattat… - CalcioNapoli24 : RT @BrunoGalvan85: D'Amico (intermediario #Osimhen): 'Per Victor in azzurro siamo ai dettagli. Per ora c'è il giusto silenzio sulla trattat… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Andrea D'Amico, intermediario dell'affare #Osimhen-#Napoli, a @kisskissnapoli: 'C'è silenzio finchè non viene finalizzata,… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli D’Amico La morte di Mario Paciolla in Colombia, tutti i dubbi dei familiari «Pensava solo a rientrare a Napoli» Corriere della Sera