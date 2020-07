Milano: stupratore parco è 24enne clandestino, individuato anche con tracce Dna (2) (Di giovedì 23 luglio 2020) (Adnkronos) - Lo stupratore 24enne è stato arrestato in un mercato comunale abbandonato nei pressi del luogo della violenza, zona San Siro, dove viveva insieme ad altri clochard. Nei giorni scorsi, gli inquirenti hanno fatto alcuni tamponi a tappeto di soggetti senza fissa dimora, indiziati come possibili autori della violenza sessuale: al senegalese il test salivare è stato fatto in questura due giorni fa, dove è stato accompagnato per un fotosegnalamento in quanto irregolare. In due giorni, le analisi della polizia scientifica hanno accertato la compatibilità del suo profilo genetico con il liquido seminale trovato sugli indumenti della vittima. Da qui, è scattato il fermo. Leggi su liberoquotidiano

PierSciarra5 : RT @cjmimun: È un senegalese di 24 anni il fermato per lo stupro ai danni di una donna di 45 anni al parco del Monte Stella di Milano mentr… - TV7Benevento : Milano: stupratore parco è 24enne clandestino, individuato anche con tracce Dna (2)... - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Milano, la violenza sessuale al Parco Monte Stella: fermato il presunto stupratore - bizcommunityit : Milano, la violenza sessuale al Parco Monte Stella: fermato il presunto stupratore grazie ad analisi del Dna - SlappyGold : RT @cjmimun: È un senegalese di 24 anni il fermato per lo stupro ai danni di una donna di 45 anni al parco del Monte Stella di Milano mentr… -