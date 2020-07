Milan-Atalanta, arbitra Doveri. Al Var c’è Mariani (Di giovedì 23 luglio 2020) Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, l’AIA comunica la designazione arbitrale per l’anticipo della 36^ giornata di Serie A che vedrà in campo Milan e Atalanta a San Siro. A dirigere il match sarà Daniele Doveri di Roma. Assistenti Schenone e Vivenzi; IV° uomo Manganiello. Mariani sarà al VAR e al suo fianco ci sarà Ranghetti. Foto: CalcioeFinanza L'articolo Milan-Atalanta, arbitra Doveri. Al Var c’è Mariani proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

e Ismael Bennacer (Milan). Un turno di squalifica anche per l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, espulso contro il Bologna "per avere, al 35' del primo tempo, all'atto del provvedimento di ...ROMA - E' Daniele Doveri di Roma l'arbitro designato per Milan-Atalanta, anticipo della trentaseiesima giornata della serie A in programma domani alle 21.45. Gli assistenti saranno Schenone e Vivenzi, ...