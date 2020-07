Michel, 'l'Europa è presente, solida e in piedi' (Di giovedì 23 luglio 2020) ANSA, - BRUXELLES, 23 LUG - "Oggi più che mai inviamo un segnale di fiducia e robustezza. L'Europa è presente, è solida è in piedi". Così il presidente del Consiglio europeo Charles Michel alla ... Leggi su corrieredellosport

L'Europa è presente, è solida, è in piedi". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel illustrando al Parlamento Ue l'accordo raggiunto su Recovery fund e bilancio pluriennale.

