Mes, Zingaretti (Pd): “Molto utile, chiediamolo all’Europa”. Marattin (Iv): “Non c’è un valido motivo per rinunciarvi” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Continuo a pensare che il Mes sia una forma di credito vantaggiosa e immediata per operare nel nostro Paese. Non vediamo motivi di rinunciarvi”. Lo ha detto il segretario Pd, Nicola Zingaretti, nel corso di una conferenza stampa. In precedenza, correggendo un lapsus (aveva detto “Mes” invece che “Mef”, ndr), Zingaretti aveva affermato: “Il Mes è quello che dobbiamo chiedere all’Europa“. “I prestiti del Mes hanno meno condizionalità della parte prestiti del Recovery Fund. Inoltre i fondi del Mes sono disponibili subito. Non trovo un motivo per cui non dovremmo attivare il Mes”. Sono state le parole di Luigi Marattin, deputato di Italia viva, fuori da Montecitorio. L'articolo Mes, Zingaretti (Pd): “Molto ... Leggi su ilfattoquotidiano

