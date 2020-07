Maria De Filippi sogna ancora Sanremo | Novità inaspettate per il Festival 2021 (Di giovedì 23 luglio 2020) Maria De Filippi è una delle candidate alla co-conduzione del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus. Le parole del conduttore su di lei e sulle novità in serbo per il prossimo anno. Quali sono state le sue parole? La 71° edizione di Sanremo avrà nuovamente come conduttore Amadeus che, durante l’intervista a Tv Sorrisi e … L'articolo Maria De Filippi sogna ancora Sanremo Novità inaspettate per il Festival 2021 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

