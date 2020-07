Marc Marquez supera la visita medica! (Di giovedì 23 luglio 2020) Marc Marquez ha passato la visita medica. Circa un’ora fa, il campione del mondo si è sottoposto ad un controllo dei dottori della Dorna, ottenendo l’idoneità per correre il GP d’Andalusia. Il catalano è reduce da una vera odissea clinica, iniziata con il gran botto durante il Gp di Spagna. Operato il giorno dopo a Barcellona, si ripresenta in circuito a soli quattro giorni di distanza. Marquez disputerà le prove libere di domani, per verificare le sue condizioni fisiche. Marc Marquez, dalla sala operatoria alla visita medica L’avventura di Marc Marquez comincia con la terribile caduta di domenica scorsa, quando si è lanciato in curva 4 in piena rimonta. Colpito un ... Leggi su sport.periodicodaily

