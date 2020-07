L’Udinese ribalta la Juventus: De Ligt la sblocca poi Nestorovski e Fofana condannano i bianconeri (Di giovedì 23 luglio 2020) Altro che festa scudetto, la Juventus perde contro l’Udinese e rinvia al prossimo match casalingo con la Sampdoria la conquista del tricolore. Alla Dacia Arena bianconeri avanti con De Ligt alla fine del primo tempo poi gol dei friulani nella ripresa realizzato da Nestorovski e al 90' da Fofana. Primo tempo giocato a ritmi bassi dalle due squadre. La Juventus si è limitata a controllare la gara pungendo con il difensore olandese nel momento più opportuno con un tiro all’angolino. Nella ripresa le motivazioni dei friulani in lotta per la salvezza hanno fatto la differenza. Al 52’ il pareggio dell’Udinese con l’ex attaccante macedone del Palermo bravo a inserirsi e in tuffo di testa ha messo il pallone in fondo al sacco. Juve mai ... Leggi su itasportpress

