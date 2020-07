Lippi incontra Gravina a pranzo. Prossimo direttore tecnico Figc? “Disponibilità (gradita), ma al momento nessuna proposta” (Di giovedì 23 luglio 2020) Un pranzo tra il presidente della Figc Gabriele Gravina e l’ex ct Marcello Lippi ha rafforzato le teorie di un Prossimo ritorno del ct campione del mondo in Federazione. Secondo quanto pubblicato dal Corriere dello Sport Lippi è vicino a ricoprire il ruolo di direttore tecnico. Lo stesso quotidiano parla anche di una sorta di malumore dell’attuale ct Roberto Mancini, che del pranzo tra i due sarebbe rimasto completamente all’oscuro. Non è una novità la disponibilità dell’ex allenatore della Juventus a mettere la sua esperienza al servizio del calcio italiano, anche per via di un ottimo rapporto con il presidente federale Gravina. Anche con Mancini c’è ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il presidente federale Gravina avrebbe incontrato l'ex ct campione del mondo Marcello Lippi per offrirgli il ruolo di dt azzurro. Il tutto all'oscuro di Mancini. Secondo il Corriere dello Sport che ha ...

Mancini non è stato messo al corrente dell’incontro tra Gravina e Lippi. L’attuale Ct azzurro ha tre offerte importanti dalla Premier League Un fulmine a ciel sereno scuote l’Italia. Il ritorno in Naz ...

