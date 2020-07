Lazio-Cagliari, Tare: “Faremo di tutto per essere competitivi anche l’anno prossimo” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Verrà fatta un’analisi della rosa con la consapevolezza che dovremo affronTare una stagione ancora più difficile. Faremo il necessario per getTare le basi per essere competitivi l’anno prossimo”. Lo ha dichiarato il direttore sportivo della Lazio Igli Tare parlando della prossima stagione prima della gara contro il Cagliari. Il ds biancoceleste promette dunque ai tifosi un’altra annata di vertice. Leggi su sportface

