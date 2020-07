La Juventus vince lo scudetto se… Basta una vittoria ai bianconeri (Di giovedì 23 luglio 2020) Chi pensava che quest’anno sarebbe stato diverso ha dovuto ricredersi. Ad illudere ci aveva pensato la Lazio, bella e vincente, mai così dal 2000 in poi. L’idea di una ricorsa disperata che facesse tornare alla mente l’epica vittoria del Leicester si era insinuata quando a marzo i biancocelesti tallonavano la Juve ad un punto di distanza. Il lockdown ha riportato tutto alla normalità. La favola Lazio si è sciolta sotto il caldo sole di luglio, è rimasta solo l’idea di quello che avrebbe potuto essere. La Juve il sole l’ha preso di petto, si è fatta trascinare in alto e stasera è pronta a vincere lo scudetto numero 36 della sua storia, il nono consecutivo, mai nessuno così in Serie A. Juve, la festa è ad un passo Novanta minuti per ... Leggi su italiasera

Ci vuole un fisico bestiale, come cantava Luca Carboni negli Anni 90, ma anche una testa fuori del comune. Cristiano Ronaldo ha (e fa in campo) numeri che s'avvicinano al soprannaturale, ma non è ques ...

La vittoria della Juventus contro la Lazio proietta i bianconeri verso il nono titolo consecutivo. Come se non bastasse c'è stato anche il pareggio a reti bianche tra Inter e Fiorentina nel match di i ...

Ci vuole un fisico bestiale, come cantava Luca Carboni negli Anni 90, ma anche una testa fuori del comune. Cristiano Ronaldo ha (e fa in campo) numeri che s’avvicinano al soprannaturale, ma non è ques ...La vittoria della Juventus contro la Lazio proietta i bianconeri verso il nono titolo consecutivo. Come se non bastasse c’è stato anche il pareggio a reti bianche tra Inter e Fiorentina nel match di i ...