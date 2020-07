La Juve crolla, Fofanà la punisce: festa-scudetto rinviata (Di giovedì 23 luglio 2020) Primo matchpoint fallito della Juventus che frena e perde in rimonta contro l’Udinese che non si arrende nel primo tempo e la ribalta nel finale. Gara subito accesa alla Dacia Arena con Cristiano Ronaldo che prova subito la giocata dopo appena 5′ minuti. All’8° però è l’Udinese a rendersi pericolosa con il palo di Danilo che stava per farsi l’autogol. I piemontesi passano però in vantaggio con de Ligt alla fine del primo tempo con un guizzo vincete del difensore olandese che spinge i bianconeri verso il nono scudetto consecutivo grazie a una svista difensiva dei padroni di casa. Nella ripresa i friulani prendono in mano il pallino del gioco e a sorpresa trovano il gol del pari con Nestorosvki al 52′ che lasciato tutto solo da Alex Sandro batte Szczęsny con un colpo di testa. Nel finale ci ... Leggi su alfredopedulla

