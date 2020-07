Juve, Cristiano Ronaldo a caccia di scudetto e gol (Di giovedì 23 luglio 2020) Ci vuole un fisico bestiale, come cantava Luca Carboni negli Anni 90, ma anche una testa fuori del comune. Cristiano Ronaldo ha, e fa in campo, numeri che s'avvicinano al soprannaturale, ma non è ... Leggi su gazzetta

juventusfc : 50' | Rigore per la Juve! Bastos intercetta con un braccio la conclusione di @Cristiano e dopo aver consultato il V… - misorecordsuk : Juve, Cristiano Ronaldo a caccia di scudetto e gol #Juve #Juventus - sportli26181512 : Ronaldo, che notte: a Udine per lo scudetto e per il trono dei gol: Ronaldo, che notte: a Udine per lo scudetto e p… - VictorRivero94 : RT @juventusfc: 50' | Rigore per la Juve! Bastos intercetta con un braccio la conclusione di @Cristiano e dopo aver consultato il VAR il di… - StefanoVarze : RT @Juventus_Club19: Raul Moro e una serata da sogno ?? ?? Debutto in Serie A in Juve-Lazio, bocca aperta e occhi sbarrati quando si ritrova… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Cristiano Ronaldo, che notte: a Udine per lo scudetto e per il trono dei gol La Gazzetta dello Sport Ronaldo, che notte: a Udine per lo scudetto e per il trono dei gol

Ci vuole un fisico bestiale, come cantava Luca Carboni negli Anni 90, ma anche una testa fuori del comune. Cristiano Ronaldo ha (e fa in campo) numeri che s’avvicinano al soprannaturale, ma non è ques ...

Juve, CR7 'erede' di Trezeguet: verso scudetto e titolo di capocannoniere

Il trono del gol. Uno dei pochissimi tabù da sfatare per la Juventus, padrona in Italia per numero di scudetti conquistati ma spesso relegata ad un ruolo di secondo piano nella corsa al titolo di capo ...

Ci vuole un fisico bestiale, come cantava Luca Carboni negli Anni 90, ma anche una testa fuori del comune. Cristiano Ronaldo ha (e fa in campo) numeri che s’avvicinano al soprannaturale, ma non è ques ...Il trono del gol. Uno dei pochissimi tabù da sfatare per la Juventus, padrona in Italia per numero di scudetti conquistati ma spesso relegata ad un ruolo di secondo piano nella corsa al titolo di capo ...