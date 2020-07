Inter, Ranocchia sicuro: “Conte ci fa alzare l’asticella. Cerca di darci mentalità vincente” (Di giovedì 23 luglio 2020) L'ennesimo pareggio e l'ennesima occasione persa. L'Inter dovrà accontentarsi solamente di un posto tra le prime quattro. Niente scudetto e lotta solo per il secondo posto. Nonostante lo 0-0 contro la Fiorentina e la delusione per le diverse mancate occasione, Andrea Ranocchia vede il lato positivo e ai microfoni di Inter Tv spiega il momento della sua squadra e l'approccio mentale di mister Antonio Conte.Ranocchia: "Alziamo l'asticella. Conte ci sta aiutando molto"caption id="attachment 989489" align="alignnone" width="584" Antonio Conte (getty images)/captionIl difensore dell'Inter, entranto in campo contro la Fiorentina per sostituire l'infortunato de Vrij, ha commentato prima di tutto la partita poi anche la stagione dell'Inter: "Sono sempre pronto a dare il mio contributo ... Leggi su itasportpress

