Il Principio del Piacere: su Rai4 si cerca un serial killer internazionale (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Principio del Piacere - Rai 4 Tre omicidi in tre nazioni diverse ma collegati inspiegabilmente tra di loro. E’ questo il concept de Il Principio del Piacere – The Pleasure Principle, la nuova serie noir – in prima tv assoluta – in onda da stasera alle 21.20 su Rai4. Composta da dieci episodi della durata di un’ora, la produzione è ambientata in Repubblica Ceca, in Polonia e Ucraina, le stesse nazioni che l’hanno prodotta. Il Principio del Piacere: trama e anticipazioni Odessa. Il cadavere di una donna, a cui è stato amputato l’avambraccio sinistro, viene ritrovato su una barca alla deriva. Negli stessi momenti, anche a Varsavia, nel bagagliaio di un’auto abbandonata, viene scoperto un arto femminile. Una ... Leggi su davidemaggio

piersileri : Partiamo dalla spesa per la ricerca scientifica, che è principio cardine del rafforzamento della sanità: nei prossi… - sandrogozi : La proposta di Michel di decidere a maggioranza in Consiglio sui Piani di rilancio è soluzione utile e afferma un p… - dantecorneli : @schnitzlerrr è lo stesso principio per cui gli articoli di Merlin sull'Unità all'indomani del Vajont erano 'scanda… - Carlo213Ge : @DAmboldi @Bienchi @Gitro77 @gparagone Molti votano Lega con (l'erroneo principio del voto utile) l'idea che sia (s… - castelloariosto : Pace a Voi Il timore del Signore è principio della scienza; gli stolti disprezzano la sapienza e l’istruzione. -